الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

إيمي طلعت زكريا تقدم بلاغًا لمباحث الإنترنت ضد صفحات للتشهير بوالدها

إيمي طلعت زكري، فيتو
إيمي طلعت زكري، فيتو

تقدمت إيمى ابنة الفنان طلعت زكريا ببلاغ رسمى إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث الإنترنت سابقا”  ضد بعض الصفحات تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه.

إيمي طلعت زكريا عن تصريح مصطفى قمر بشأن أزمة فيلم حريم كريم: مصدومة من رد فعله

إيمي طلعت زكريا: والدي كان هيشارك في الجزء الثاني من حريم كريم

واتهمت ابنة الفنان طلعت زكريا بعض الصفحات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التشهير بوالدها تحت مزاعم “ طلعت زكريا يعود من الموت ويكشف أسرار مقتله ”.

وقالت إيمى: "الموضوع زاد أوى عن حده بقا الغرض منه تشويه صورة الفن والفنانين خصوصا الأموات منهم  رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا جميعا ".

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وكانت فى وقت سابق، تحدثت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا من جديد عن أزمتها مع صناع فيلم أولاد حريم كريم قائلة: “أنا مش زعلانة علي وجود حريم كريم 2  خالص وأنا قلت وجهة نظري”.

مشاركة طلعت زكريا في الجزء الثاني من حريم كريم 

وأضافت في تصريح خاص لفيتو: “قلت أن طلعت زكريا لا يعوض  وانا من حقي أني أنتقد وصناع الفيلم يتقبلوا النقد،  ولكن حصل هجوم عليا من أسرة الفيلم معرفش ليه”.  

فيما  ردت “إيمي” علي تصريحات السيناريست زينب عزيز التي أكدت فيها أن الفنان طلعت زكريا لو كان علي قيد الحياة  ما شارك  في الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم، لأن السياق الدرامي لدوره  انتهي من الجزء الأول من الفيلم.

 

 

وقالت: “بالعكس والدي كان هيشارك في الجزء التاني وكان فيه جلسات عمل بينه وبين مصطفي قمر والمخرج علي إدريس  و أنا حضرت كل الجلسات دي ووالدي كان فرحان جدا بالجزء الثاني من  فيلم أولاد حريم كريم”. 

واختتمت “إيمي”: “ويمكن السيناريست زينب عزيز ماكنتش تعرف أن فيه جلسات عمل بين والدي ومصطفي قمر بشأن الجزء الثاني من حريم كريم  او يمكن تكون مكانش لسه كتبت الفيلم  معرفش، بس اللي متأكدة منه هو أني والدي كان هيشارك في الجزء الثاني من حريم كريم”.

 

انتقاد إيمي طلعت زكريا لـ أولاد حريم كريم 

وكانت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا انتقدت في وقت سابق صناع فيلم أولاد حريم كريم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم حريم كريم للفنان مصطفى قمر، مؤكدة أن فكرة الفيلم غير مبتكرة ومبنية على نجاح الجزء الأول.

وقالت “إيمي” من خلال حسابها الشخصي علي موقع “فيس بوك”: “مع احترامي وتقريري لكل صناع العمل  ليه يكون عندنا العمل  ناجح مصممين نقضي عليه بأجزاء ثانية بعد سنين طويلة”.

وأضافت: “خصوصًا أنه بيكون ناجح بأبطاله الأساسين اللي معظمهم مش موجود في الجزء الجديد ليه مش بنبتكر أفكار جديدة   تعمل عمل ناجح وأقوى من دا مفيش حد بديل لحد”.

فيلم أولاد حريم كريم 


والفيلم يعد الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عُرض في 2005، وتكشف الأحداث تطورات في حياة البطل كريم الذي يلعب دوره مصطفى قمر بعد مرور كل هذه السنوات.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

 

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