تفاصيل مصرع طفل سقط في بئر مصعد كهربائي بالمنصورة الجديدة

لفظ طفل أنفاسه الأخيره بعدما سقط ببئر مصعد كهربائي داخل إحدي العمائر الجديدة بمشروع جنة 1 بمدينة المنصورة الجديدة، فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيام الطفل بفتح باب المصعد وعدم وجود الكابينة وسقوطه مما تسبب في وفاته.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة بسقوط طفل داخل بئر مصعد كهربائي بمدينة المنصورة الجديدة.

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انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ البري التابعة لادارة الحماية المدنية الى المكان وبالفحص تبين وجود طفل يدعي "ابراهيم.ا.ا"، 14 عامًا، ومقيم قرية الحفير مركز الستاموني، جثة هامدة داخل بئر المصعد وذلك بعد قيامة بفتح باب المصعد والعبور لركوب الكابينة ليكتشف فتح الباب دون وجود الكابينة ويلقي مصرعه في الحال.

بسؤال والد الطفل المتوفي اكد سقوط نجله لعدم وجود الكابينة وفتح باب الاسانسير موجهًا اتهامة لجهاز مدينة المنصورة الجديدة بالاهمال لترك اعمال الصيانه رغم تحصيل وديعة قدرها 5% عند استلام الوحدة كمقابل للصيانة.

جرى التحفظ على جثمان الطفل المتوفي بمشرحة مستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.