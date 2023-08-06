الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

حريق مبنى وزارة الأوقاف، النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث (صور)

حريق وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف

قام فريق من النيابة الإدارية بإجراء معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة  الذي تعرض لحادث نشوب حريق  

حريق مبنى وزارة الأوقاف 


وتبين من المعاينة أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق  ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.

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و باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق،  ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، ومشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة، كما تم سؤال المهندسين المختصين  بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.


ومازالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة  تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.


طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران وتشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات.
 

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النيابة الإدارية مبنى وزارة الأوقاف حريق مبنى وزارة الأوقاف

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