أخبار الرياضة اليوم: وزير الرياضة يحيل اتحاد المصارعة للنيابة العامة.. والأهلي يفوز على طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية.



وكشف الوزير عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

-إعلانات-

وأوضح «صبحى» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مستحقا على حساب نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة 22.

هدف الأهلي الأول جاء في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، من تسديدة قوية من أفشة سكنت على يسار الحارس محمد شعبان، الذي لم يستطع أن يفعل لها أي شيء، وسجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

نفى مصدر بنادي بيراميدز أن يكون النادي حصل على توقيع سيف جعفر لاعب وسط نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ونفى بيراميدز الأنباء التي ترددت حول توقيع سيف لصالح النادي، وأنه لم تحدث أي جلسات بشأن اللاعب بأي حال من الأحوال.

النادي شدد على أنه لم يبدأ حتى الآن في صفقات الموسم الجديد، خاصة وأن الموسم الحالي مستمر والنادي ينافس على الدوري الممتاز بكل قوة، ويسعى للحفاظ على كامل تركيزه في الفترة الحالية.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان، وتقرر إقامة ودية المنتخب الوطني مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

وكانت فيتو قد نشرت من قبل عن موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب السودان.

بطولة الجونة للإسكواش، انطلقت اليوم فعاليات افتتاح النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، في مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر.

انطلاق بطولة الجونة للاسكواش

وذلك لمدة 8 أيام في الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبتنظيم من مدينة الجونة.

الدوري الألماني، ظهر توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، للحديث عن مواجهة كولن، غدا السبت، في ختام الدوري الألماني.

ويتصدر دورتموند، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب الوصافة.



مدرب بايرن ميونخ

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "لسوء الحظ سنكون بحاجة للفوز وانتظار ما يحدث في الملعب الآخر، لكن يجب أن نركز على أنفسنا أولًا".

وفتح المدرب الألماني، باب الأمل، مؤكدًا أن كافة الاحتمالات واردة الحدوث، مما دعاه لحث لاعبيه على القتال حتى النهاية.

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة أسود الأطلس لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب المغربي مباراة منتخب الرأس الأخضر وديا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 12 يونيو وجنوب أفريقيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم بجوهانسبورج السبت 17 يونيو.

أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي ،على عدم وجود أية نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول خلال هذه الفترة.

وشدد مجلس الإدارة على تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين.

أضاف المجلس أن لجنة الكرة تتشاور مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

قال محمد صلاح لاعب ليفربول إن المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية بسبب تحسن جميع الفرق.

وفشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما ضمن احتلال المركز الخامس عقب فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي أمس الخميس ليحجز مقعده في أعرق بطولات القارة العجوز رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل.

احتفل نادي الزمالك بالذكرى الرابعة لتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تدوين اسمه في قائمة الأندية الفائزة بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ27 بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني التي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث أقيمت 7 مباريات وتستكمل الجولة غدا بمباراة الترسانة والنصر.