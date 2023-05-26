السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة: إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. ونشكر الرئيس على دعمه للرياضيين

أشرف صبحي يحيل إتحد
أشرف صبحي يحيل إتحد المصارعة للنيابة العامة، فيتو

وزير الرياضة، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية.


وكشف الوزير عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

 

وأوضح «صبحى» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

 

-إعلانات-

 

وزير الرياضة يشكر الرئيس السيسي

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم، وهو ما لا يحدث فى دول أخرى كثيرًا، مشيرا إلى أن دعم الرئيس ساهم فى زيادة عدد الأبطال، وحدوث طفرة كبيرة فى الإنجازات قاريا وعالميًا.


وقال «صبحى» مخاطبا الأبطال الرياضيين: أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمى ومستدام، ورسالتى لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقى والدولى والأولمبى «نحن معكم جميعا».


ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسؤولية المجتمعية للرياضيين.

أحمد بغدودة، فيتو

مشروع رعاية لموهوبين

وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: «لدينا مؤسسات ساهمت فى برامج رعاية الأبطال، فضلا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف».


وأضاف: المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبى مشروع مستدام ومستقبلى وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية.


وتابع: نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها فى رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها فى نشر المدارس الرياضية، مشيرا لإنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص.

 

ميزانية الإعداد للأولمبياد 

وكشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، فضلا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد فقط ٩٠٠ بعثة رياضية خارجية.

 

وأشاد الوزير بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحا أن هناك برامج توعية للأبطال فى الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الرياضة أشرف صبحي اتحاد المصارعة أزمة اتحاد المصارعة المصارع أحمد بغدودة هروب أحمد بغدودة

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية