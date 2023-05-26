الركراكي يعلن قائمة منتخب المغرب لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة أسود الأطلس لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب المغربي مباراة منتخب الرأس الاخضر وديا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 12 يونيو و جنوب أفريقيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم بجوهانسبورج السبت 17 يونيو.



قائمة منتخب المغرب

ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد - يوسف المطيع - أشرف حكيمي - نايف اكرد- غانم سايس - نصير مزراوي - إسماعيل قندوس - أشرف داري - جواد يميق - عبد الكبير عبقار - فهد موفي - آدم ماسينا - أسامة الإدريسي - سفيان أمرابط - عبد الحميد صبيري - يوسف مالح - عمران لوزا - حكيم زياش - زكرياء اوخلال - يوسف النصيري - انس زروري - وليد اشديرة - عبد الرزاق حمد الله - طارق تيسودالي.

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ومن جهة أخرى وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على استئجار طائرة خاصة، لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المغرب، لخوض مباراته أمام أمام منتخب غينيا، المحدد لها يوم 14 يونيو المقبل، على ملعب جراند مراكش بالمغرب.

وجاء قرار مجلس الجبلاية، حتى يتمكن الفريق من العودة سريعا إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة، ليبدأ الإستعداد لمباراته الودية المنتظرة يوم 19 يونيو، والتي يعد منتخب جنوب السودان هو الأقرب لها حتى الآن.

طاقم حكام من غانا لمباراة مصر وغينيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها يوم ١٤ يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار، إلى طاقم حكام غاني.

دانييل ناي لاريا - غانا -حكم ساحة

- كواسي اشيمبونج بروبيي غانا - مساعد أول

- رونالد ناي دودو أدي - غانا - مساعد ثان

- كارلس بينل بولو -غانا - حكم رابع

موعد مباراة مصر وغينيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

أضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق فوزا كبيرا أمام مضيفه منتخب مالاوي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بينجو الوطني بالعاصمة المالاوية ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.