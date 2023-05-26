انطلاق النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش بمشاركة 96 لاعبًا

بطولة الجونة للإسكواش، انطلقت اليوم فعاليات افتتاح النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، في مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر.

انطلاق بطولة الجونة للاسكواش

وذلك لمدة 8 أيام في الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبتنظيم من مدينة الجونة.

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شارك في حفل افتتاح البطولة كل من الأستاذ محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، والأستاذ عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة ونخبة من كبار نجوم الاسكواش في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

ويشارك في البطولة هذا العام 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة حول العالم، من بينهم أفضل 5 لاعبات سيدات وهن؛ نوران جوهر، ونور الشربيني، وهانيا حمامي، وجويل كينج، وامندا صبحي، وأفضل 5 لاعبين رجال وهم؛ بول كول، وعلي فرج، ومحمد الشوربجي، ومصطفي العسال، ودياجو الياس. وسيقوم اللاعبون المشاركون باستعراض قدراتهم الاستثنائية في الاسكواش وسط أجواء تنافسية في الملعب الزجاجي بمدينة الجونة وتصل قيمة الجائزة هذا العام إلي 330 ألف دولار أمريكي.

ومن جهته أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الجونة الدولية للاسكواش على مدار الأعوام العشر الماضية ويتطلع لمستقبل واعد مع بداية عقد جديد من البطولة، خاصة في ظل الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة

الجونة خلال الافتتاح والحضور المتميز من اللاعبين والجمهور الذين أضفوا روحًا حماسية منذ اللحظات الأولى من بدء البطولة.

وقال: "نعمل على استمرار استضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش لدعم السياحة الرياضية في مصر وتسليط الضوء على اللاعبين المصريين الذين يبهرون العالم باستمرار بقدراتهم وتفوقهم. كما نعمل دائما على تحديث وتطوير البنية التحتية للمدينة لتكون المدينة الشابة النابضة بالحياة والتي تعطى للبطولة طابع خاص متميز ينتظره اللاعبون كل عام بما يعكس صورة ذهنية إيجابية عن مصر".

وأشار عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش إلى استمرار بطولة الجونة الدولية للاسكواش للسنة الحادية عشرة تدل على نجاح رؤيتنا التي كنا نخطط لها من البداية وهي أن تكون بطولة الجونة الدولية للإسكواش أحد أكبر وأهم البطولات حول العالم. وهذا لأن مصر تستحق هذه المكانة بما أنها تملك أبطال عالم في رياضة الإسكواش على جميع الأصعدة: رجال، سيدات، ناشئين وناشئات.



جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الإسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.