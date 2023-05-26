الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

محمد صلاح يتحدث مجددا عن إخفاق ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

قال محمد صلاح لاعب ليفربول إن المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية بسبب تحسن جميع الفرق.

وفشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما ضمن احتلال المركز الخامس عقب فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي أمس الخميس ليحجز مقعده في أعرق بطولات القارة العجوز رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل.

وتحدث صلاح في تصريحات تليفزيونية لـ"فوتبول ديلي" قائلا: "الأمر صعب على الجميع وليس ليفربول فقط، أعتقد أن الفرق الآن أصبحت أصعب من ذي قبل، لأن لديهم مدربين ولاعبين جيدين".

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وأتم ""نحتاج فقط إلى التركيز على مبارياتنا وألا نفكر في الفرق الأخرى، نركز ونفوز بمبارياتنا".

وكان صلاح اعتذر أمس في رسالة لجماهير ليفربول عن الفشل في التأهل لـ دوري الأبطال.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "أنا محطم كليا، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث".

وواصل "كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا".

من جانبه طلب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من الصحفيين أن يهتموا بالعناوين التي سيكتبوها تعليقا على ما نشره محمد صلاح لاعب الفريق عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أنا قلق فقط بشأن العناوين الرئيسية التي تكتبوها.. أسدوا لي معروفا وابذلوا قصارى جهدكم".

وأضاف "إنها حقيقة أننا لن نشارك في دوري أبطال أوروبا وعرفت ذلك بعد مباراتنا الأخيرة بشكل واضح، أنا متفائل لكن في تلك اللحظة لم أتمكن من التفاؤل".

وأوضح "ما قاله صلاح طبيعي تماما، في عالم مواقع التواصل الاجتماعي تحدث العديد من الأشياء السيئة ولا أعتقد أن ما قاله ليس واحدا منهم، هو كان يصف الموقف وهو محق فيه، لقد رأيته قبل قليل في التدريبات وكان يبتسم، صلاح ليس في حالة مزاجية سيئة".

وعن هل يشارك بعض اللاعبين ما قاله صلاح أجاب "كلنا نفكر في الأمر ذاته، هذا الموسم لم يكن ما أردناه، ولا أعتقد أننا سنتحدث عنه كثيرا ونحن فشلنا في إعطاء الجمهور ما يمتعه".

واستدرك "لكننا أعطيناهم لحظات، أكبر ما يزعجنا هو المشاركة في الدوري الأوروبي، كان الموسم سيصبح طبيعيا لو أنهينا الموسم رابعا، ليس عظيما لكنه تأهل لدوري الأبطال، لكن في بعض الأحيان علينا تقبل ما حدث".

وأردف "أنا هنا منذ سبع سنوات ونصف، الأمور لا تسير دائما للأمام وأحيانا تحدث تعثرات، من الجيد أنني هنا لفترة طويلة ولكن عليك إعادة اكتشاف نفسك".

وعن هل سيؤثر الفشل في التأهل لدوري الأبطال على خطط فريقه في الانتقالات أجاب "لا أعتقد أن عدم المشاركة في دوري الأبطال ستؤثر على الانتقالات، من المحتمل بالطبع ألا تسير الأمور منا تريد، فكلما أردت لاعبا أفضل فسيكون هناك رغبة منخفضة لدى ناديه في تركه يرحل".

وعن الحالة العامة في غرفة خلع الملابس قال: "لسنا في حالة سيئة، تعلمنا ألا ننقسم ونلقي بالاتهامات، لقد أنهينا الموسم في المركز الخامس ليس بسبب الـ10 مباريات الأخيرة بل بسبب الأسابيع قبل ذلك".

أما عن ملاقاة ساوثامبتون الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري قال: "لست معتادا على خوض المباراة الأخيرة وكل شيء تم تحديده، عادة يكون كل شيء على المحك".

واستدرك "لكننا سنخوض المباراة من أجل الفوز".

ليفربول، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي خلال الأيام المقبلة لمواجهة نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري “معقل الأخير”، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون 

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل 28 مايو الجاري، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

 

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