تأكيدا لـ فيتو.. رسميا، منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا ١٨ يونيو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان، وتقرر إقامة ودية المنتخب الوطني مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

وكانت فيتو قد نشرت من قبل عن موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب السودان، و لقراءة الخبر من هنا

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم ١٤ يونيو في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار

موعد إعلان قائمة المحليين لمعسكر يونيو

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين 5 يونيو المقبل، لإعلان قائمة اللاعبين المحليين، المقرر إنضمامهم لمعسكر الفراعنة، إستعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023"

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وأختار فيتوريا هذا الموعد لإعلان قائمة اللاعبين المحليين، كونه يأتي بعد إنتهاء مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام الأحد 4 يونيو باستاد القاهرة، خاصة أن معسكر الفراعنة سينطلق أحد يومي 9 أو 10 يونيو بالقاهرة إستعدادا لمواجهة غينيا 14 يونيو بالمغرب.

ومن المقرر، أن ينضم لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر منتخب مصر في المغرب صباح يوم 12 يونيو، بعد إنتهاء مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة، فيما ينضم الدوليين لمعسكر الفراعنة إستعدادا لمباراة غينيا يوم 14 يونيو على مركب مراكش بالمغرب.

كشفت مصادر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقر على استدعاء 8 لاعبين من الأهلي للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل، الذي يتخلله مباراة الفريق أمام نظيره منتخب غينيا، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023"

منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا، فيتو



8 لاعبين من الأهلي في حسابات فيتوريا

وأوضحت المصادر أن اللاعبين الثمانية الذين حجزوا مقاعدهم في قائمة منتخب مصر لمواجهة هم: محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – محمد هاني - حمدي فتحي – مروان عطية – محمود كهربا – حسين الشحات.

وشددت المصادر على أن فيتوريا رهن استدعاء لاعبي الأهلي الثمانية لمعسكر منتخب مصر المقبل، بالحفاظ على فورمتهم الفنية العالية وقت انطلاق معسكر الفراعنة، كما أبلغ الخواجة معاونيه بأنه سيراقب عمرو السولية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، وفي حال استعاد مستواه المعروف، سيكون ضم لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر منتخب مصر في يونيو المقبل.

الإصابات تضرب منتخب مصر

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

طاقم حكام من غانا لمباراة مصر وغينيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، إلى طاقم حكام غاني.



دانييل ناي لاريا - غانا -حكم ساحة

- كواسي اشيمبونج بروبيي غانا - مساعد أول

- رونالد ناي دودو أدي - غانا - مساعد ثان

- كارلس بينل بولو -غانا - حكم رابع