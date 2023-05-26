بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع سيف جعفر لاعب الزمالك

سيف جعفر، نفى مصدر بنادي بيراميدز أن يكون النادي حصل على توقيع سيف جعفر لاعب وسط نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ونفى بيراميدز الأنباء التي ترددت حول توقيع سيف لصالح النادي، وأنه لم تحدث أي جلسات بشأن اللاعب بأي حال من الأحوال.

النادي شدد على أنه لم يبدأ حتى الآن في صفقات الموسم الجديد، خاصة وأن الموسم الحالي مستمر والنادي ينافس على الدوري الممتاز بكل قوة، ويسعى للحفاظ على كامل تركيزه في الفترة الحالية.

-إعلانات-

سيف يبلغ الزمالك استعداده للتجديد

كان مصدر بنادي الزمالك، كشف عن آخرالتطورات في ملف تجديد تعاقد سيف جعفر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن اللاعب وقع على عقود مبدئية لنادي بيراميدز ولكن سيف أبلغنا على استعداد للتجديد للزمالك والاعتذار لـ بيراميدز وذلك فى حالة الاتفاق على كافة تفاصيل تجديد عقده مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن اللاعب أخطرنا برغبته بالاستمرار مع الزمالك وأن مسألة توقيعه على عقود مبدئية لبيراميدز سيتراجع عنها وسيخطر النادي بهذا الأمر، ومن المنتظر أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لإنهاء ملف تجديد تعاقدة مع النادي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الداخلية يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

خاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب، بعد معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباراة السابقة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وأدى سيف جعفر بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، عقب خوض الحصة التأهيلية في بداية المران مع اللاعبين بالفريق.

سيف فاروق جعفر

ولم يشارك سيف جعفر في الفقرة الخططية أو التقسيمة الفنية وتم الاكتفاء بأداء الجزء التأهيلي وفقا للبرنامج الموضوع له.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد نادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يوم 14 أبريل الماضي لتدريب الفريق، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار أوسوريو مع الزمالك.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر.

حيث تعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.