الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

دوري القسم الثاني، تقدم زد وبورتو وتعادل ايسترن في الشوط الأول

القسم الثاني،فيتو
القسم الثاني،فيتو

دوري القسم الثاني ، انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ27 بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني التي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث أقيمت 7 مباريات وتستكمل الجولة غدا بمباراة الترسانة والنصر.

نتائج الشوط الأول مجموعة القاهرة

 

مستقبل وطن 1 - 1 كهرباء الاسماعيلية
زد 3 - 0 المصرية للاتصالات
بورتو 2 - 1 منتخب السويس
الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة
القناة 0 - 0 السكة الحديد
العبور 1 - 1 ايسترن كومباني
الاعلاميين 0 - 0 بتروجيت
 


نتائج مجموعة الصعيد

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا
لافيينا 3 - 0 الفيوم
كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين
الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط
مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا
ملوي 1 - 0 طامية
المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

 

ترتيب مجموعة بحري

 تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري،بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

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وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا‏.- 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة
 

 

نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة
المنصورة 1 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 1 الهلال
أبوقيرللأسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 1 - 0 طنطا
الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 3 بروكسي

 

 

دوري القسم الثاني، فوز الجونة ولافيينا وتعادل المقاصة في مجموعة الصعيد

دوري القسم الثاني، تقدم لافيينا والمقاصة والجونة بالشوط الأول

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دوري القسم الثاني بورتو ايسترن كومبانى العبور بترول أسيوط ابوقير للاسمدة

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