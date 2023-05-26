مدرب بايرن ميونخ يرفض الاستسلام قبل جولة الحسم بالدوري الألماني

الدوري الألماني، ظهر توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، للحديث عن مواجهة كولن، غدا السبت، في ختام الدوري الألماني.

ويتصدر دورتموند، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب الوصافة.



مدرب بايرن ميونخ

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "لسوء الحظ سنكون بحاجة للفوز وانتظار ما يحدث في الملعب الآخر، لكن يجب أن نركز على أنفسنا أولًا".

وفتح المدرب الألماني، باب الأمل، مؤكدًا أن كافة الاحتمالات واردة الحدوث، مما دعاه لحث لاعبيه على القتال حتى النهاية.

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وبسؤاله عن رأيه في التقارير التي تربط لاعبه لوكاس هيرنانديز بالانتقال إلى سان جيرمان، فأجاب "لقد أدهشتني تلك الأخبار، لكني لا أعلم مدى صحتها".

وأكمل "بالنسبة لي وللنادي، فإن هيرنانديز له دور بارز ضمن خططنا، فهو قائد حقيقي".

وتطرق توخيل للحديث عن خسارة فريقه في الجولة الماضية على يد لايبزيج (1-3)، قائلا "لست راضيا عن الطريقة التي لعبنا بها، خاصة في الشوط الثاني".

وأتم "وجدت صعوبة في تقبل الهزيمة، لأن الأداء الذي قدمناه لا يتماشى مع ما قمنا به في التدريبات، لكن لا يسعنا الآن سوى إظهار رد فعلنا".



موقف بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

ويتصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ 68 نقطة صاحب المركز الثاني والوصافة والذي سيلعب في نفس التوقيت مع مضيفه كولن وليس أمامه سوى الفوز مع تعثر دورتموند بالتعادل أو الخسارة.

فخسارة دورتموند أو تعادله مع فوز بايرن ميونيخ، يعني تتويج فريق المدرب الألماني توماس توخيل باللقب.

وتنص لائحة الدوري الألماني، أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يميل حاليًا إلى بايرن ميونخ (53 هدفًا)، فيما يصل الفارق عند دورتموند إلى (39 هدفًا).

وحال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، ويمتلك البافاري أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

بوروسيا دورتموند، فيتو

محمد زيدان وكلوب في آخر تتويج لدوتموند بالدوري الألماني

وتوج بوروسيا دورتموند آخر مرة بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 - 2012، عندما كان يورجن كلوب مديرا فنيا للفريق وقتها قبل انتقاله بعد ذلك لتدريب ليفربول الإنجليزي الذي يستمر معه حتى الآن.

كما كان النجم الدولي المصري محمد زيدان، أحد نجوم دورتموند الذين أحرزوا لقب الدوري الألماني في عام 2012، حيث شارك محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند في 73 مباراة، استطاع خلالها التسجيل في 15 هدفا وصناعة 10 أهداف، ولعب مجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة.



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