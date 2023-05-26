الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائية أفشة والسولية

الأهلي، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مستحقا على حساب نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة 22.

هدف الأهلي الأول جاء في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، من تسديدة قوية من أفشة سكنت على يسار الحارس محمد شعبان، الذي لم يستطع أن يفعل لها أي شيء، وسجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

الشوط الثاني

وشهدت الدقيقة الأولي (ق 46) هدفا مباغتا للنادي الأهلي سجله اللاعب محمد مجدى أفشة في مرمى طلائع الجيش

الهدف جاء من تسديدة قوية من أفشة على بعد 35 ياردة، سكنت على يسار الحارس محمد شعبان الذي لم يستطع أن يفعل لها أي شيء.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي بعد الهدف بحثا عن الهدف الثاني، وسط تراجع للاعبي طلائع الجيش

وحصل إسلام محارب على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف بالقدم التي أرتطمت بوجه مصطفى شوبير ليسقط مصابا

وشهدت الدقيقة 69 دخول طاهر محمد طاهر بديلا للجزائري أحمد قندوسي ورامي ربيعة بديلا لياسر ابراهيم

وفي الدقيقة 80 دخول أحمد نبيل كوكا بديلا للمالي أليو ديانج وكهرب بديلا لزميله محمد شريف

وشهدت الدقيقة 86 فرصة هدف مؤكد للأهلي سددها أفشة في المرمى ولكنها إرتدت من جسد مدافع الطلائع محمد سمير، ولكن حكم الفيديو أستدعى الحكم محمود البنا بسبب لمس الكرة مدافع طلائع الجيش، واحتسبها البنا بالفعل ركلة جزاء وأشهر البطاقة الحمراء لمدافع الطلائع للإنذار الثاني

تصدى عمرو السولية لتنفيذ ركلة الجزاء وسددها قوية على يسار الحارس محمد شعبان، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد شريف

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الهجوم: محمد شريف.

وضمت الدكة كلا من:" مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

تشكيل طلائع الجيش

وبدأ فريق طلائع الجيش مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

الأهلي دخل مباراة طلائع الجيش وهو متصدر جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فقط حتى ألان، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في خمس مباريات ولم يخسر أى مباراة في الدوري المصري حتى ألان، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

في المقابل، يشغل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الدوري المصري برصيد 27 نقطة، جمعها في 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريا وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 27 هدف، وإستقبلت شباكه 37 هدف، ويعد أحد الفرق المهددة للهبوط لدوري لقسم الثاني .