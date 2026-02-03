خدمات وزارة الداخلية 2026، أسعار خدمات الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الرقم القومي والشهادات المميكنة

18 حجم الخط

خدمات وزارة الداخلية 2026، ضمن سلسلة “خدمتك في فيتو ” تكشف أسعار خدمات الأحوال المدنية لعام 2026.

وكشف قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن إجراءات إصدار الوثائق المميكنة للمواطنين، والتي تشمل بطاقات الرقم القومي وصور قيد الأحوال المدنية، مشيرة إلى إمكانية الحصول على هذه الخدمات من جميع مراكز إصدار الوثائق المميكنة في أنحاء الجمهورية في نفس وقت الطلب، مع الالتزام بالضوابط القانونية وإمكانية إصدارها لذوي الشأن أو أصحاب الصفة القانونية أو بتصريح من جهة قضائية.

أسعار خدمات الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الرقم القومى والشهادات المميكنة

بطاقة الرقم القومي:

الخدمة العادية: 50 جنيهًا

الخدمة العاجلة: 125 جنيهًا

الخدمة بالأندية والخدمة الخاصة المتميزة: 175 جنيهًا

وثائق الأحوال المدنية المميكنة:

صورة قيد الميلاد لأول مرة: 45 جنيهًا، وبعد أول مرة: 25 جنيهًا

صورة قيد الوفاة: 25 جنيهًا

صورة قيد الزواج والطلاق: 40 جنيهًا لكل منهما

القيد العائلي والفردي: 25 جنيهًا لكل منهما

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالرسوم المحددة لكل خدمة، وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق بشكل سريع وآمن، بما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق البيانات الرسمية للمواطنين.

