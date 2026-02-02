الإثنين 02 فبراير 2026
حوادث

الأمن يكشف ملابسات تعدي قائد ميكروباص على شخص في الشرقية

تعدي قائد ميكروباص
تعدي قائد ميكروباص على شخص بالضرب
كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو أظهر قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب.


تفاصيل الواقعة وضبط المتهم
كان قد تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا بتاريخ 31 يناير المنقضى، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه تعرضه للتعدي عليه بالضرب من قبل قائد ميكروباص أثناء استقلاله السيارة، على إثر مشاجرة بينهما بسبب توقف المتهم بالسيارة بشكل متكرر وتأخر الشاكي عن عمله.


وبالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما جاء في البلاغ، موضحًا أن الخلاف نشأ بسبب ذات الأسباب المشار إليها.
إجراءات قانونية وتحفظ على السيارة


تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

