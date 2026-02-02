تحويلات مرورية بمحور محمد نجيب لاستكمال أعمال خط مياه مثلث الأمل

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة بمحور محمد نجيب، وذلك لاستكمال أعمال القطع العرضي لمحور محمد نجيب فى الاتجاه إلى محور العبور.

تحويلات مرورية

وقال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخذت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك لاستكمال تنفيذ أعمال القطع العرضى لمحور محمد نجيب بالإتجاه إلى محور العبور بما فى ذلك مخرج محور الأندلس المتجه لمحور العبور تحديدًا بدءًا من فيما قبل مخرج محور الأندلس إتجاه محور محمد نجيب بمسافة "50 مترا" تقريبًا لتنفيذ خط مياه قطر "1200 متر" المغذى لشبكة مياه مثلث الأمل القطاع الأول عمق حفر "5 أمتار"، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور محمد نجيب فى المتجه لمحور العبور مع تحويل حركة المركبات فى المتجه لمحور العبور يمينًا إتجاه المأوى الدورانى ثم العودة لمخرج محور الأندلس لمحمد نجيب والإستكمال مع حركة السير إتجاه محور محمد نجيب.

وقال مصدر أمنى إن الأعمال تستمر لمدة يومين اعتبارا من اليوم الإثنين.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



