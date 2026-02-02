الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحويلات مرورية بمحور محمد نجيب لاستكمال أعمال خط مياه مثلث الأمل

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
18 حجم الخط

 أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة بمحور محمد نجيب، وذلك لاستكمال أعمال القطع العرضي لمحور محمد نجيب فى الاتجاه إلى محور العبور.

تحويلات مرورية 
 وقال مصدر أمنى، إن  الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخذت  الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك لاستكمال تنفيذ أعمال القطع العرضى لمحور محمد نجيب بالإتجاه إلى محور العبور بما فى ذلك مخرج محور الأندلس المتجه لمحور العبور تحديدًا بدءًا من فيما قبل مخرج محور الأندلس إتجاه محور محمد نجيب بمسافة "50 مترا" تقريبًا لتنفيذ خط مياه قطر "1200 متر" المغذى لشبكة مياه مثلث الأمل القطاع الأول عمق حفر "5 أمتار"، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور محمد نجيب فى المتجه لمحور العبور مع تحويل حركة المركبات فى المتجه لمحور العبور يمينًا إتجاه المأوى الدورانى ثم العودة لمخرج محور الأندلس لمحمد نجيب والإستكمال مع حركة السير إتجاه محور محمد نجيب.

وقال مصدر أمنى إن الأعمال تستمر لمدة يومين اعتبارا من اليوم الإثنين.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحويلات مرورية محور محمد نجيب أعمال مياه مثلث الأمل القاهرة المرور السلامة المرورية الغلق الكلي

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات تعدي قائد ميكروباص على شخص في الشرقية

الأمن يكشف حقيقة فيديو متداول عن وفاة سوداني بمحبسه بالجيزة

خدمات مرورية ذكية، ماكينات ذاتية ورخص قيادة دولية بمطار القاهرة

كشف ملابسات منشور عن تعريض أطفال للخطر بسيارتين ملاكي في بورسعيد

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة ثلاجات خارجية وضبط 3 متهمين بالغربية

ضبط شخصين تخصصا في النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفي بنوك بالمنيا

خلاف على الأجرة السبب، ضبط سيدتين اعتدتا على سائق توك توك بأبو النمرس

لهو الأطفال يتسبب في مشاجرة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية