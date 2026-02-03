تنبيه عاجل من رئيس مجلس النواب للأعضاء بسبب التليفون

18 حجم الخط

وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تنبيها هاما إلى الأعضاء في بداية الجلسة العامة اليوم، بمنع الحديث في الهواتف المحمولة أثناء الجلسات العامة، وداخل القاعة.

الالتزام بمهام مجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب: إن وجودنا في هذا المقام الرفيع يفرض علينا جميعا الوقار وما يستلزمه ذلك من إطار واجب وممارسة برلمانية فاعلة، تحتم علينا الانتباه الكامل، لما يجرى في هذا المجلس من مناقشات، وما يتخذ من قرارات، وما يطرح من موضوعات للبحث.

ضوابط الجلسات العامة في مجلس النواب

وتابع رئيس النواب: ولما كانت اللائحة الداخلية للمجلس نصت أن لرئيس المجلس ضبط جلساته وإدارتها، كما ألزمت الأعضاء - كافة - عدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب للجلسات.

منع استخدام التليفون في جلسة النواب

وأشار إلى أن استخدام الهاتف المحمول للحديث أثناء الجلسات، من الأمور التي قد تؤثر على حسن سيرها، وتشوش على المناقشات وموضوعات البحث، بل من شأنها أن تؤثر على هيبة المجلس.

واختتم رئيس مجلس النواب: لذا يرجى من الأعضاء الموقرين، عدم الحديث في الهواتف المحمولة أثناء الجلسات وداخل القاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.