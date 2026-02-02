الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو متداول عن وفاة سوداني بمحبسه بالجيزة

اوفاة شخص سوداني
اوفاة شخص سوداني
18 حجم الخط

 نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الزعم بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على شخص يُدعى موسى إبراهيم، سوداني الجنسية، بنطاق محافظة الجيزة ووفاته داخل محبسه.


وأكد المصدر الأمني أنه لم يُستدل على وجود شخص بهذا الاسم ضمن الجالية السودانية المتواجدة في البلاد، وأن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الشهر الجاري بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضح المصدر أن تداول هذا الفيديو يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة الاسكندرية نفي وفاة فيديو مفبرك الجماعة الارهابية الشائعات على مواقع التواصل موسي ابراهيم السودانيون في مصر الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية الامن العام تحريات الشرطة

مواد متعلقة

خدمات مرورية ذكية، ماكينات ذاتية ورخص قيادة دولية بمطار القاهرة

كشف ملابسات منشور عن تعريض أطفال للخطر بسيارتين ملاكي في بورسعيد

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة ثلاجات خارجية وضبط 3 متهمين بالغربية

ضبط شخصين تخصصا في النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفي بنوك بالمنيا

خلاف على الأجرة السبب، ضبط سيدتين اعتدتا على سائق توك توك بأبو النمرس

لهو الأطفال يتسبب في مشاجرة بالإسماعيلية

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم ببورسعيد

ضبط 11 طن دقيق مدعم و5 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية