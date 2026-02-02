الأمن يكشف حقيقة فيديو متداول عن وفاة سوداني بمحبسه بالجيزة

18 حجم الخط

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الزعم بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على شخص يُدعى موسى إبراهيم، سوداني الجنسية، بنطاق محافظة الجيزة ووفاته داخل محبسه.



وأكد المصدر الأمني أنه لم يُستدل على وجود شخص بهذا الاسم ضمن الجالية السودانية المتواجدة في البلاد، وأن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الشهر الجاري بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضح المصدر أن تداول هذا الفيديو يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.

