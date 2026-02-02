بعد منشور متداول، الداخلية تكشف حقيقة واقعة ادعاء ابتزاز إلكتروني بالغربية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي لفظيًا على آخر، زاعمًا قيام الأخير بإنشاء حسابات وهمية باسمه بغرض الابتزاز بمحافظة الغربية.

تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن ما ورد في المنشور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بسيون.

وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات شخصية مع أحد الأشخاص المقيمين بذات العنوان، لاعتقاده بأن المجنى عليه تسبب في فسخ خطبة أحد أصدقائه، وعند مواجهة الشخص الآخر، أيد صحة الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم على النشر لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

