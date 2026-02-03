18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ 24 من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني والوصافة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بعدما فقد نقطتين بالتعادل أمام توتنهام 2-2 في قمة الجولة الرابعة والعشرين.

وظل أستون فيلا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم خسارته أمام برينتفورد 1-0 بالجولة الـ 24.

وحافظ مانشستر يونايتد علي تواجده بالمربع الذهبي بعدما فاز علي فولهام 3-2 في الوقت القاتل بالجولة ذاتها، فيما بقي ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي رغم فوزه أمام نيوكاسل يونايتد 4-1 وتحقيقه فوزه الأول بالدوري عام 2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

1- أرسنال 53 نقطة

2- مانشستر سيتي 47 نقطة

3- أستون فيلا 46 نقطة

4- مانشستر يونايتد 41 نقطة

5- تشيلسي 40 نقطة

6- ليفربول 39 نقطة

7- برينتفورد 36 نقطة

8- سندرلاند 36 نقطة

9- فولهام 34 نقطة

10- إيفرتون 34 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

12- بورنموث 33 نقطة

13- برايتون 31 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 29 نقطة

15- كريستال بالاس 29 نقطة

16- ليدز يونايتد 26 نقطة

17- نوتنجهام 26 نقطة

18- وست هام 20 نقطة

19- بيرنلي 15 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

