الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ 24 من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني والوصافة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بعدما فقد نقطتين بالتعادل أمام توتنهام 2-2 في قمة الجولة الرابعة والعشرين.

وظل أستون فيلا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي رغم خسارته أمام برينتفورد 1-0 بالجولة الـ 24. 

وحافظ مانشستر يونايتد علي تواجده بالمربع الذهبي بعدما فاز علي فولهام 3-2 في الوقت القاتل بالجولة ذاتها، فيما بقي ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي رغم فوزه أمام نيوكاسل يونايتد 4-1 وتحقيقه فوزه الأول بالدوري عام 2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

1- أرسنال 53 نقطة 
2- مانشستر سيتي 47 نقطة 
3- أستون فيلا 46 نقطة 
4- مانشستر يونايتد 41 نقطة 
5- تشيلسي 40 نقطة 
6- ليفربول 39 نقطة 
7- برينتفورد 36 نقطة 
8- سندرلاند 36 نقطة 
9- فولهام 34 نقطة 
10- إيفرتون 34 نقطة 
11- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة 
12- بورنموث 33 نقطة 
13- برايتون 31 نقطة  
14- توتنهام هوتسبير 29 نقطة 
15- كريستال بالاس 29 نقطة 
16- ليدز يونايتد 26 نقطة 
17- نوتنجهام  26 نقطة 
18- وست هام 20 نقطة 
19- بيرنلي 15 نقطة 
20- وولفرهامبتون 8 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي أرسنال مانشستر سيتي أستون فيلا مانشستر يونايتد تشيلسي ليفربول

مواد متعلقة

صفقة الموسم المقبل، ليفربول يعلن ضم جيريمي جاكيه

ديربي لندن، تشكيل أرسنال المتوقع أمام تشيلسي في كأس كاراباو

سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على بيرنلي بثنائية ديارا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة سندرلاند ضد بيرنلي

أبرزهم تشابي ألونسو، 3 مدربين مرشحين لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية