كشف ملابسات منشور عن تعريض أطفال للخطر بسيارتين ملاكي في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين ملاكي بالسماح لعدد من الأطفال بالجلوس على نوافذ السيارتين أثناء سيرهما، في سلوك يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



فحص المنشور وضبط السيارات

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط السيارتين محل الواقعة، إحداهما بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدتيهما، وهما سيدتان مقيمتان بدائرة قسمي شرطة الضواحي والمناخ بمحافظة بورسعيد.



اعترافات بدافع اللهو

وبمواجهة قائدتي السيارتين، أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بالصور المتداولة، وأوضحتا أن ذلك تم بقصد اللهو.

إجراءات قانونية وتحفظ على السيارات



وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدتيهما، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

