الأمن يكشف تفاصيل فيديو التهجم على منزل شخص بكفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لاعتيادهما التهجم على منزله والتعدى عليه بالسب بهدف الاستيلاء عليه بكفرالشيخ.



الأمن يكشف تفاصيل فيديو التهجم على منزل شخص ومحاولة الإستيلاء عليه بكفر الشيخ



رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لإعتيادهما التهجم على منزله والتعدى عليه بالسب بهدف الإستيلاء عليه بكفرالشيخ.

وبالفحص تبين وجود خلافات جيرة بين الشاكى مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ "متواجد حاليًا خارج البلاد للعمل" وشقيقه ووالده) والمشكو فى حقهما (شقيقان – مقيمان بذات الدائرة) محرر بشأنها محضرين بتاريخى 24، 25 يناير المنقضى تبادلا خلالهما الاتهامات بشأن التعدى بالسب والضرب، وعدم صحة ما جاء بالشكوى بشأن محاولة المشكو فى حقهما الإستيلاء على منزل الشاكى ، وبمواجهة الطرفين أيدا ما سبق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

