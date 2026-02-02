الإثنين 02 فبراير 2026
القبض على عاطل بتهمة التحرش بفتاة في الدقهلية

ضبط عاطل تحرش بفتاة
ضبط عاطل تحرش بفتاة بأحد شوارع الدقهلية
كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل شخص أثناء مرورها بأحد الشوارع.

ضبط عاطل تحرش بفتاة بأحد شوارع الدقهلية
ضبط عاطل تحرش بفتاة بأحد شوارع الدقهلية

وتبين أنه بتاريخ 30 يناير، تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بلاغًا من إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شخص عاطل تحرش بها بالطريق العام.

 

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين ملاكي بالسماح لعدد من الأطفال بالجلوس على نوافذ السيارتين أثناء سيرهما، في سلوك يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.


فحص المنشور وضبط السيارات
بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط السيارتين محل الواقعة، إحداهما بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدتيهما، وهما سيدتان مقيمتان بدائرة قسمي شرطة الضواحي والمناخ بمحافظة بورسعيد.


اعترافات بدافع اللهو
وبمواجهة قائدتي السيارتين، أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بالصور المتداولة، وأوضحتا أن ذلك تم بقصد اللهو.
إجراءات قانونية وتحفظ على السيارات


وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدتيهما، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

