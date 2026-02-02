الإثنين 02 فبراير 2026
حوادث

ضبط شخصين تخصصا في النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفي بنوك بالمنيا

ضبط شخصين بالمنيا
ضبط شخصين بالمنيا تخصصا في النصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال النصب والاحتيال.

انتحال صفة موظفي خدمة عملاء

وأكدت التحريات أن المتهمين كانا يوهمان ضحاياهما بأنهما موظفا خدمة عملاء بعدد من البنوك، ويقومان بمطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلين ذلك في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. 

الاستيلاء على الأموال إلكترونيًّا

وعقب الحصول على البيانات البنكية، كان المتهمان يستخدمانها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المجني عليهم دون علمهم.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزتهما 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى 7 شرائح خطوط هواتف محمولة لشركات اتصال مختلفة، ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

