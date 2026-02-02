الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة ثلاجات خارجية وضبط 3 متهمين بالغربية

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء سرقة محتويات ثلاجات خارجية خاصة بأحد المحال التجارية، بدائرة مركز شرطة سمنود.



فحص الفيديو وتحرك أمني سريع



بالفحص والتحريات، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الفحص الفني للمقطع المتداول أسفر عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.



ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في تنفيذ الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي.



اعترافات المتهمين



وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب واقعة السرقة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، وأكدوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من حصيلة بيع المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

