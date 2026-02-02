الإثنين 02 فبراير 2026
لهو الأطفال يتسبب في مشاجرة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام سيدة لعدد من الأشخاص بإضرام النيران عمدًا في كشك مملوك لشقيقها بدائرة مركز شرطة القصاصين.

بلاغ سابق وتحريات أمنية

بالفحص، تبين تلقي  مركز شرطة القصاصين  بلاغا بوقوع مشاجرة ونشوب حريق بأحد الأكشاك بدائرة المركز، ملك أحد الأشخاص المقيمين بذات الدائرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات، بينما أسفر عن احتراق الكشك ومحتوياته بالكامل.

وبسؤال مالك الكشك، أفاد بتعرضه للتعدي بالضرب من قبل عدد من الأشخاص على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات حول لهو الأطفال، مشيرًا إلى أنهم عقب المشاجرة قاموا بإضرام النيران في الكشك باستخدام مادة قابلة للاشتعال.

ضبط المتهمين واعترافات كاملة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة التل الكبير.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

كشف ملابسات حريق كشك مشاجرة الاسماعيلية القصاصين التل الكبير فيديو متداول إضرام النيران اخبار الحوادث

