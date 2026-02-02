الإثنين 02 فبراير 2026
ضبط استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في العجوزة

ضبط أستوديو تسجيل
ضبط أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالعجوزة
تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط استوديو تسجيل صوتي يعمل خارج إطار القانون بمنطقة العجوزة – محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص.

وأوضحت التحريات أن إدارة الأستوديو اعتمدت على استخدام أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمَّلة بمصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية باستهداف الأستوديو، وأسفرت المداهمة عن ضبط مالك الأستوديو، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في التسجيل والمونتاج

 

اعترف المتهم بإدارته الأستوديو بدون ترخيص، واستخدام المصنفات والأجهزة غير المجازة بغرض تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، بعيدًا عن الرقابة الرسمية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

