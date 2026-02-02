ضبط 11 طن دقيق مدعم و5 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المالية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول أو المضاربة بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد القومي.

مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير القانونية.

بمضبوطات 11 طن.. حملات على الأسواق لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضمان الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها بالشكل القانوني.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم التحفظ على قرابة 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، لضمان عدم تهريب أو بيع الدقيق بأسعار تفوق السعر الرسمي.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن الجهود المستمرة لحماية المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.