الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم ببورسعيد

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم ببورسعيد
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بسيارة ملاكى وفراره ببورسعيد.
 

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة المناخ ببورسعيد  بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)، بتضرره من قيام قائد سيارة "أجرة" بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها وفراره عقب ذلك.


وتمكن  رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  ، وعلل هروبه لعدم حمله رخصة قيادة وإنتهاء تراخيص السيارة، وتم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

