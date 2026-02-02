ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها للحفاظ على الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق والمحاور الرئيسية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 122,495 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص

كما تم فحص 1,415 سائقًا، تبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 780 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات

كما تم فحص 105 سائقين، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، مع التحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن الجهود المستمرة لضبط حركة المرور وحماية المواطنين على الطرق.

