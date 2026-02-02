خلاف على الأجرة السبب، ضبط سيدتين اعتدتا على سائق توك توك بأبو النمرس

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدتين بالتعدي على سائق مركبة توك توك، على خلفية خلاف نشب بينهما حول قيمة الأجرة، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.



بلاغ رسمي وفحص أمني

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 يناير المنقضي، تلقي مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من سيدتين مقيمتين بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب دون إحداث إصابات، بسبب خلاف حول قيمة الأجرة.

ضبط المتهمتين واعترافات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما.

وبمواجهتهما، أقرتا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة

