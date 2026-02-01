ظهرت الآن، محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.76%

18 حجم الخط

​اعتمد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك بحضور ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

​تفاصيل نسب النجاح وعدد الطلاب

​كشفت المؤشرات الرسمية عن تقدم 33634 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة، حضر منهم 33151 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 28431 طالب وطالبة، لتستقر نسبة النجاح عند 85.76%.

​وفيما يخص الإعدادية المهنية، بلغت نسبة النجاح 86.5%، حيث حضر الامتحانات 902 طالب من إجمالي 995 مقيدا، ونجح منهم 781 طالبا. كما حقق طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين نسبة نجاح كاملة بلغت 100%، بينما وصلت نسبة النجاح للتربية الفكرية إلى 66%.

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط يعتمد نتيجه الشهادة الاعدادية

​رابط الحصول على النتيجة وموعد ظهورها بالمدارس

​أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن إتاحة النتيجة إلكترونيا اليوم عبر الرابط الرسمي التالي:

اضغط هنا للحصول على النتيجة

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/natega-login?govID=83

​وأكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة داخل المدارس غدا، فور الانتهاء من عمليات الطباعة والمراجعة النهائية، لتيسير حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها.

​استعدادات مكثفة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

​وعلى هامش اعتماد النتيجة، عقد الدكتور أيمن الشهابي اجتماعا مع مدير مديرية التربية والتعليم، شدد خلاله على ضرورة الاستعداد التام لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

ووجه المحافظ بالتأكد من جاهزية كافة المدارس بنطاق المحافظة، والالتزام الصارم بالضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

