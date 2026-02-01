صراع الكونفدرالية، الزمالك يحقق ظهوره السابع والمصري الثالث

18 حجم الخط

تشهد الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مواجهة مصرية شرسة اليوم الأحد بين فريقي الزمالك والمصري

يخوض الزمالك منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه، حيث لعب 61 مباراة، فاز في 36، وتعادل 15، وخسر 10 مباريات، وسجل 99 هدفًا مقابل 42 هدفًا في شباكه.

على الجانب الآخر، يشارك النادي المصري في البطولة للمرة الثالثة، وخاض 62 مباراة، حقق الفوز في 29 لقاء، وتعادل 17 مرة، وتلقى 16 هزيمة، وسجل لاعبوه 77 هدفًا واستقبلت شباكه 54 هدفًا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: ايشو وحسام عبد المجيد والونش ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل ودونجا وشيكو بانزا وآدم كايد وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

والتقى الزمالك مع المصري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، الأحد الماضي، في الجولة الثالثة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.