تعليم دمياط تختتم الاختبارات العملية للبرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو"

أعلن ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم عن انتهاء اعمال الامتحان العملي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في المرحلة الأولى، وذلك في خطوة تؤكد الرؤية الرقمية الحديثة لوزارة التربية والتعليم،



9716 طالبا شاركوا في الامتحانات عبر منصة رقمية متقدمة



وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات جرت عبر منصة "كيريو" (Kirio) الرقمية، واستهدفت المرحلة التكميلية نحو 9716 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، مشيرا الى ان غرفة العمليات المركزية تابعت دخول الطلاب على المنصة لضمان تذليل اي عقبات تقنية والحفاظ على انتظام سير العملية الامتحانية.

طلاب الصف الاول الثانوي خلال الامتحان العملي للبرمجة والذكاء الاصطناعي



البرمجة والذكاء الاصطناعي أساس مهارات القرن الحادي والعشرين



وأوضح عمارة أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في تطوير مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي، مؤكدا حرص المديرية على توفير الدعم الفني من خلال اخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس وضمان شمولية الفرصة لكل طالب لم يؤد الامتحان في المرحلة الأولى لضمان تكافؤ الفرص واستقرار الشبكات داخل المدارس الثانوية.



نجاح الامتحانات بفضل وعي الطلاب والدعم الفني



وأشاد وكيل الوزارة بوعي الطلاب وأولياء الامور وجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والتي ساهمت في خروج الامتحانات بشكل منظم وهادئ بما يعكس مواكبة دمياط للتطورات التكنولوجية في التعليم.



التحول الرقمي في التعليم نحو جيل جاهز لمستقبل التكنولوجيا



تعقد هذه الاختبارات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في التعليم والتي تهدف الى إعداد جيل قادر على التعامل مع لغات البرمجة والتقنيات الحديثة بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل، مؤكدة التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية وتهيئة الطلاب لمواكبة الثورة التكنولوجية.

