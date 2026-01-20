الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم دمياط تختتم الاختبارات العملية للبرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو"

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع سير الاختبارات الرقمية
18 حجم الخط

أعلن  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم عن انتهاء اعمال الامتحان العملي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في المرحلة الأولى، وذلك في خطوة تؤكد الرؤية الرقمية الحديثة لوزارة التربية والتعليم،


9716 طالبا شاركوا في الامتحانات عبر منصة رقمية متقدمة


وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات جرت عبر منصة "كيريو" (Kirio) الرقمية، واستهدفت المرحلة التكميلية نحو 9716 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، مشيرا الى ان غرفة العمليات المركزية تابعت دخول الطلاب على المنصة لضمان تذليل اي عقبات تقنية والحفاظ على انتظام سير العملية الامتحانية.

 

طلاب الصف الاول الثانوي خلال الامتحان العملي للبرمجة والذكاء الاصطناعي
طلاب الصف الاول الثانوي خلال الامتحان العملي للبرمجة والذكاء الاصطناعي

 


البرمجة والذكاء الاصطناعي أساس مهارات القرن الحادي والعشرين


وأوضح عمارة أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في تطوير مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي، مؤكدا حرص المديرية على توفير الدعم الفني من خلال اخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس وضمان شمولية الفرصة لكل طالب لم يؤد الامتحان في المرحلة الأولى لضمان تكافؤ الفرص واستقرار الشبكات داخل المدارس الثانوية.


نجاح الامتحانات بفضل وعي الطلاب والدعم الفني


وأشاد وكيل الوزارة بوعي الطلاب وأولياء الامور وجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والتي ساهمت في خروج الامتحانات بشكل منظم وهادئ بما يعكس مواكبة دمياط للتطورات التكنولوجية في التعليم.


التحول الرقمي في التعليم نحو جيل جاهز لمستقبل التكنولوجيا


تعقد هذه الاختبارات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في التعليم والتي تهدف الى إعداد جيل قادر على التعامل مع لغات البرمجة والتقنيات الحديثة بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل، مؤكدة التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية وتهيئة الطلاب لمواكبة الثورة التكنولوجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرمجة والذكاء الإصطناعي الذكاء الاصطناعي تعليم دمياط خطة الدوله للتحول الرقمي غرفة العمليات المركزية لتطورات التكنولوجية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
ads

الأكثر قراءة

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

تحصين 121 ألف كلب، رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة

سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أزهري: شهر رمضان فرصة لـ تصفية الذنوب (فيديو)

كيف نستعد لـ رمضان من أول يوم في شعبان؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية