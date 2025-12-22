محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفني، وذلك في إطار الاستعداد المبكر وضمان انتظام العملية الامتحانية داخل المدارس.

لقاء محافظ دمياط بمدير تعليم دمياط

جاء اعتماد الجداول خلال لقاء المحافظ صباح اليوم الإثنين مع ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، حيث تم استعراض الخطة الزمنية للامتحانات ومناقشة مواعيد انعقادها بما يحقق الانضباط ويراعي مصلحة الطلاب.



الخطة الزمنية لامتحانات التعليم العام

جداول امتحانات دمياط الفصل الدراسي الاول

ناقش محافظ دمياط مع مدير المديرية

مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمقرر عقدها يومي 4 و5 يناير المقبل، على ان تبدأ امتحانات المواد الاساسية للتعليم العام اعتبارا من يوم 10 يناير 2026، وفق جدول زمني يراعي التوازن بين المواد الدراسية.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

فيما تقرر ان يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 15 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية اعتبارا من يوم 17 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة لضمان حسن سير الامتحانات.

انطلاق امتحانات التعليم الفني

كما تقرر أن تبدأ امتحانات التعليم الفني اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2026، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة العملية والنظرية لكل تخصص داخل مدارس التعليم الفني بالمحافظة.



مشاركة طلابية في إعداد الجداول

وأكد ياسر عمارة أنه تم مناقشة ترتيب المواد داخل جداول الامتحانات مع ممثلي الاتحادات الطلابية بمختلف الصفوف الدراسية، للتأكد من ملاءمتها للطلاب وتحقيق قدر من الراحة النفسية لهم.

جداول امتحانات دمياط الفصل الدراسي الأول

نقل بعض لجان الشهادة الإعدادية

كما بحث محافظ دمياط خطة نقل بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية من عدد من المدارس إلى مدارس أخرى، وفقا لمجموعة من المعطيات المتعلقة بالكثافات الطلابية وانتظام العملية الامتحانية، مؤكدا أن القرار يهدف إلى ضبط الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

جداول امتحانات دمياط الفصل الدراسي الاول

توجيهات مشددة للاستعداد الكامل

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ دمياط تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات اللازمة قبل بدايتها، مع التأكيد على توفير مناخ آمن للطلاب وتطبيق القرارات الوزارية والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية بكل حزم.

