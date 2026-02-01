الأحد 01 فبراير 2026
اقتصاد

متر الزان المبخر يسجل 41,650 جنيها، أسعار الأخشاب بالأسواق المحلية اليوم الأحد

أسعار الأخشاب
أسعار الأخشاب
الخشب والأبلكاش، شهدت أسعار الأخشاب ومستلزمات النجارة استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، اليوم الأحد الموافق 1 فبراير  2026، في ظل هدوء حركة البيع والشراء، واستقرار نسبي في سوق مواد البناء والتشطيبات.

وتستعرض «فيتو» أسعار الخشب والأبلكاش، وفقًا لآخر التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية.

اسعار الاخشاب 
اسعار الاخشاب 

أسعار الخشب والأبلكاش حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

* خشب زان مبخر (روماني): سجل سعر المتر المكعب نحو 41,650 جنيهًا.
* خشب سويد موسكي (فنلندي):  بلغ سعر المتر المكعب حوالي 22,500 جنيه.
* خشب كونتر مضغوط 18 مم: سجل نحو 1,824 جنيهًا للمتر المكعب.

* أبلكاش آسيوي 3 مم: سجل سعر اللوح حوالي 330 جنيهًا.

* أبلكاش آسيوي 4 مم: سجل نحو 410 جنيهات للوح.

اسعار الاخشاب 
اسعار الاخشاب 


الخشب والأبلكاش وأهميتهما في السوق

 

تُعد الأخشاب والأبلكاش من الخامات الأساسية في أعمال التشطيبات والنجارة، حيث تدخل في تصنيع الأبواب، والشبابيك، والمطابخ، والأثاث المنزلي والمكتبي، ما يجعل تحركات أسعارها مؤثرة بشكل مباشر على تكلفة التشطيب والأثاث.

أنواع الأخشاب والأبلكاش المتداولة في السوق

تنقسم الأخشاب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة أنواع رئيسية، أبرزها:
الخشب الطبيعي:
مثل الزان والعزيزي والموسكي، ويتميز بالقوة والمتانة ويُستخدم في الأبواب والأثاث عالي الجودة.
الأبلكاش:
يتكون من طبقات خشبية مضغوطة، ويُستخدم في المطابخ، والدواليب، وأعمال الديكور، ويتوافر بأنواع عادية ومقاومة للمياه.

الأخشاب المصنعة:
مثل MDF وHDF، وتُستخدم على نطاق واسع في الأثاث الحديث والتشطيبات الداخلية.


العوامل المؤثرة على أسعار الخشب والأبلكاش

تتأثر أسعار الخشب والأبلكاش بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
* أسعار الاستيراد والخامات
* سعر صرف العملات الأجنبية
* تكاليف النقل والشحن
* أسعار الطاقة
* حجم الطلب في سوق الأثاث والتشطيبات
دور صناعة الأخشاب في الاقتصاد
تلعب صناعة الأخشاب دورًا مهمًا في دعم قطاعي البناء والأثاث، حيث توفر آلاف فرص العمل، وتساهم في تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن دورها في دعم حركة التجارة الداخلية وقطاع العقارات.

