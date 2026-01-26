"تعليم دمياط" تتيح نتائج الترم الأول لصفوف النقل للتعليم الأساسي ورقيًا بالمجان

18 حجم الخط

تواصل مديرية التربية والتعليم بدمياط جني ثمار منظومة التطوير الرقمي والإداري، حيث شهدت مدارس المحافظة اليوم حراكا واسعا لتسليم نتائج صفوف النقل للتعليم الأساسي ابتدائي وإعدادي الفصل الدراسي الأول للطلاب ورقيا وبشكل مجاني تماما.

تأتي هذه الخطوة استكمالا لنجاح تجربة اعلان النتيجة الكترونيا، وفي إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

​كواليس اعلان النتيجة والتحول الرقمي

​أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية نجحت في دمج التكنولوجيا الحديثة مع النظم المدرسية التقليدية.

وأوضح أن النتيجة كانت متاحة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي فور اعتمادها لتوفير الوقت على أولياء الأمور، قبل أن يتم تعميمها اليوم ورقيا داخل كشوف واضحة في جميع المدارس لضمان الشفافية والعدالة في وصول المعلومة لكل طالب.

اعلان نتيجة امتحانات النقل بالمدارس بدمياط

​تيسيرات غير مسبوقة للطلاب والمعلمين

​أوضح"عمارة" أن رؤية "تعليم دمياط" تتجاوز مجرد إعلان درجات، بل تمتد لتشمل رقمنة المنظومة بالكامل. وأشار إلى أن المديرية أتاحت استخراج بيانات النجاح الكترونيا، بالإضافة إلى تحويل طلبات النقل والندب للمعلمين إلى نظام رقمي يضمن المساواة ويوفر الجهد، مما يضع دمياط في مقدمة المحافظات الرائدة في تطبيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

​رسالة طمأنة من وكيل الوزارة

​أضاف وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي هو راحة الطالب وولي الأمر، مشددا على أن إصدار النتائج داخل المدارس يتم دون اي رسوم مالية. ووجه "عمارة" التهنئة لجميع ابنائه الطلاب الناجحين، مؤكدا أن المديرية لا تألو جهدا في تطوير خدماتها التعليمية لتتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات الحكومية.

​صدارة دمياط في الحلول التكنولوجية

​ تأتي هذه الخطوات لتعزز مكانة دمياط كنموذج يحتذى به في تطوير قطاع التعليم، حيث أصبح التحول الرقمي واقعا ملموسا يسهل التواصل بين الإدارة والمدارس والمواطنين، ويقضي على البيروقراطية في الحصول على الخدمات التعليمية الأساسية.

