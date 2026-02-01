الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

شيخ الأزهر: المهر حق خالص للزوجة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه قليلا أو كثيرا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
18 حجم الخط

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن تطور الحركات النسائية في الغرب إلى منظمات تسمت باسم الفيمتست والتي تعني الثورة النسائية أو نظرية الحقوق الجديد التي تستبدل مفاهيم الأسرة وتحل أنماط جديدة يحل فيها الشريك محل الزوج والتي تتكون فيها الأسرة من رجلين أو امراتين، كما نشأت الأم البيولوجية والرحم الصناعي وغير ذلك مما يوفره للمرأة من حرية مطلقة في الاستغناء عن الرجل استغناء تام إذا ما استطاعت أن تخرج طفلا من بطون الأجهزة وفق ما وضعته وحددته من شروط وأشكال وليس هدف هذه الكلمة الحديث عن الرحم الصناعية ولكن على من يبث فكرته.

مؤتمر: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»

جاء ذلك خلال كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون بين الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة.

شيخ الأزهر: المهر ليس إلا رغبة للتعبير عن صدق النية القلبية للزوج لإقامة البيت

وأضاف شيخ الأزهر أن المهر ليس إلا رغبة للتعبير عن صدق النية القلبية للزوج لإقامة البيت، مع ان نبي الاسلام أمر بتخفيف المهر وتيسيره الى مستوى راق ويسير حتى اكتفى فيه بأن يحفظ الزوج لزوجته صورة القران، فالرغبة القلبية والحب الذي يجمع بين قلبين متحابين هما عاطفة مقدسة وهو ما دفع النبي لوصية الشباب ومن ورائه الأمة كلها باليسر في المهور وجعل من اليسر ليس منهجا فقط بل تكليفا شرعيا للأمة، فقال: خير المهور أيسرها. 

شيخ الأزهر: المهر حق خالص للزوجة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه قليلا أو كثيرا

وتابع: إن المهر حق خالص للزوجة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه قليلا أو كثيرا حتى لو كان دفع الزوج لزوجته قنطارًا من الذهب، مضيفا أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه ما لم يكن هناك مانع شرعي، كما يجوز للمرأة في زماننا أن تسافر بغير محرم ما كان السفر آمنا، موضحا أن القوامة لا علاقة لها بافضلية الرجل على المرأة، مشددا على تحريم العنف الأسري بكل أشكاله والعنف ضد المرأة، ومحذرا من المغالاة في المهور، مؤكدا أن الطلاق بلا سبب وتعسيف حرام شرعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف القومي للمرأة رئيس الوزراء شيخ الأزهر المرأة المهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الرئيس عبد الفتاح السيسي العنف ضد المرأة شيخ الأزهر الشريف مجلس الوزراء

مواد متعلقة

بحضور مدبولي وشيخ الأزهر، انطلاق مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة

بحضور مدبولي والإمام الأكبر، انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة بدول "التعاون الإسلامي"

شيخ الأزهر يمنح الطالبة الإندونيسية «ييلي» فرصة استكمال دراسة الماجستير (صور)

“لا تحجبوا الناس عني”، الضويني يكشف وصية شيخ الأزهر الدائمة لقيادات المشيخة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

أوكرانيا: 12 قتيلا بهجوم بمسيرة روسية على حافلة في دنيبروبتروفسك

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية