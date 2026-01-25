​محافظ دمياط يشهد توقيع بروتوكول تشغيل مصنع تدوير المخلفات

18 حجم الخط

​شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مراسم توقيع بروتوكول تعاون حيوي بين المحافظة وشركة إيجيبت جرين لتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات الصلبة، حيث وقع الاتفاق اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس إيهاب عبد الله العضو المنتدب للشركة.

يأتي هذا التحرك في اطار جهود الدولة المكثفة لتحسين منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والمستشارين القانونيين ومسؤولي قطاع البيئة والمخلفات وشؤون المجتمع بالشركة العربية للأسمنت.

​تقييم الأداء يجدد الثقة في إيجيبت جرين لمدة عشر سنوات

​وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة تقييم دقيق وشامل لأداء الشركة الفني والبيئي خلال فترة تشغيلها السابقة التي امتدت لنحو عشر سنوات، حيث أثبتت الشركة كفاءة تشغيلية عالية وقدرة على الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية المعتمدة، مما جعلها الخيار الأمثل لمواصلة التعاون في هذا الملف الشائك الذي يمس حياة المواطنين اليومية ويحافظ على المظهر الحضاري لمحافظة دمياط.

​خطة شاملة للقضاء على المقالب العشوائية بدمياط

​وتضع المحافظة ضمن أولوياتها في هذا التعاقد التخلص النهائي والأمن من المقلب العشوائي القائم بجوار المصنع، حيث تلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتحمل كافة التكاليف اللازمة لنقل وإعاده تدوير المخلفات المتراكمة داخل المصنع، وهي خطوة محورية تهدف الى تحسين الوضع الصحي والبيئي بالمنطقة المحيطة وضمان جودة الهواء والحد من أي مخاطر ناتجة عن الاشتعال الذاتي، بما يضمن تحويل المنطقة إلى بقعة آمنة بيئيا.

تطوير تكنولوجي ورفع كفاءة خطوط الفرز بمصنع أبو جريدة

​وفيما يخص الجانب التشغيلي، أوضح محافظ دمياط أن المشروع يتضمن خطة طموحة لتطوير مصنع أبو جريدة عبر إعادة تأهيل أربعة خطوط فرز قائمة وتزويدها بفواصل هوائية حديثة، مع اضافة خطي فرز جديدين لاستيعاب مخلفات مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط، كما سيتم تدعيم المصنع بمفرمة متطورة وكسارة لمخلفات الهدم لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من النفايات، بالإضافة إلى أربعة مناخل متخصصة لإنتاج السماد العضوي لضمان أعلى جودة للمخرجات النهائية.

​طاقة استيعابية ضخمة وسياج شجري لحماية الرقعة الزراعية

​ويعد مصنع أبو جريدة الركيزة الأساسية لمنظومة النظافة بدمياط بطاقة استيعابية تصل إلى ألف طن يوميا، وتعهدت الشركة في هذا الصدد بإنشاء سياج شجري كثيف يحيط بكامل مساحة المصنع باستخدام أنواع من الأشجار التي تساعد على امتصاص الكربون تماشيا مع رؤية مصر الفين وثلاثين، وذلك بهدف حماية الرقعة الزراعية المحيطة بمنطقة الرحامنة وضمان استدامة التنمية الصناعية دون الإضرار بالبيئة المحيطة او بصحة المواطنين.

