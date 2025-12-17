محافظ الإسكندرية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 /2026 بجميع صفوف مراحل التعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

ووفقًا للجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات في 29 ديسمبر 2025 وتنتهي في 22 يناير 2026، على أن تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 حتى 5 يناير 2026.

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه على توفير مناخ تعليمي مستقر لأبنائنا الطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية،

كما وجه مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير البيئة الامتحانية الملائمة التي تكفل للطلاب أداء اختباراتهم بكل سهولة ويسر.

