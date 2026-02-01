الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

سعر الارز
سعر الارز
18 حجم الخط

يُعد الأرز من السلع الغذائية الاستراتيجية التي لا غنى عنها على المائدة، لما يتمتع به من أهمية غذائية 

ويشهد الأرز معدل استهلاك عالى فى فاتورة الغذاء الشهرية للأسر المصرية، هذا فى الوقت الذى يقبل الكثير من الأسر على شراء احتياجاتها استعدادا لشهر رمضان الكريم، وخاصة من سلعة الأرز.

ويشهد السوق تشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار سلعة الأرز، بفضل وفرة المعروض وتوازن حركة العرض والطلب، ما يمنح المستهلكين القدرة على شراء احتياجاتهم.

قائمة أسعار الأرز اليوم  

 

سعر الأرز الشعير 

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة: 18.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة: 17.200 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض

أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة: 25.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة: 24.200 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 15.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 14.200 جنيه للطن.

سعر كيلو  الأرز بالسوق المحلي 

الأرز الشعير العريض: 17.5 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الشعير الرفيع: 16 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض العريض: 27 – 29 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض الرفيع: 25 – 26 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر شيكارة الارز سعر كيلو الأرز سعر طن الأرز الأبيض

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

أوكرانيا: 12 قتيلا بهجوم بمسيرة روسية على حافلة في دنيبروبتروفسك

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية