سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

18 حجم الخط

يُعد الأرز من السلع الغذائية الاستراتيجية التي لا غنى عنها على المائدة، لما يتمتع به من أهمية غذائية

ويشهد الأرز معدل استهلاك عالى فى فاتورة الغذاء الشهرية للأسر المصرية، هذا فى الوقت الذى يقبل الكثير من الأسر على شراء احتياجاتها استعدادا لشهر رمضان الكريم، وخاصة من سلعة الأرز .

ويشهد السوق تشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار سلعة الأرز ، بفضل وفرة المعروض وتوازن حركة العرض والطلب، ما يمنح المستهلكين القدرة على شراء احتياجاتهم.

قائمة أسعار الأرز اليوم

سعر الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة: 18.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة: 17.200 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض

أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة: 25.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة: 24.200 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 15.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 14.200 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي

الأرز الشعير العريض: 17.5 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الشعير الرفيع: 16 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض العريض: 27 – 29 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض الرفيع: 25 – 26 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.