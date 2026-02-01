تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

18 حجم الخط

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية، عن أسعار منتجاتها خلال شهر فبراير الحالي، مسجلةً تراوحًا ما بين 34500، و37500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وجاءت الأسعار كالتالي:

وسجل سعر حديد عز 37200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر السويس للصلب 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي 36300 جنيه.

سجل سعر الجيوشى للصلب 35500 جنيهً للطن DWR وسعر 34500 للطن CR.

سجل سعر حديد المصريين 36500 جنيهًا للطن DWR وسعر 35500 للطن CR.

سجل حديد العشري سعر 35500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر مصنع مصر ستيل 35 ألف جنيه للطن.

سعر مصنع المدينة 35500 جنيهًا للطن.

قطاع التشييد والبناء

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.

أنواع الحديد في السوق

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الحديد الاستثماري:

ويُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.

حديد الشركات الكبرى:

مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

