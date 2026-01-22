تعليم دمياط: نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول نتاج تلاحم مؤسسات الدولة

18 حجم الخط

​أشاد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالمنظومة المتكاملة التي شهدتها امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2026، مؤكدا أن الانضباط والنجاح الذي تحقق هو ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة بالمحافظة.

​تقدير للكوادر التعليمية وغرف العمليات

​وجه وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير عميقة لجميع الكوادر التعليمية والميدانية التي كانت بمثابة "دينامو" العملية الامتحانية، وخص بالذكر مديري الإدارات والمدارس، والمعلمين، ورؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

كما أثنى "عمارة" على الدور البطولي الذي قامت به لجنة الادارة والمطبعة السرية، وفرق العمل بغرف العمليات علي مستوي المديرية والإدارات، مؤكدا أن إخلاصهم كان الركيزة الأساسية لخروج الامتحانات بمظهر مشرف ومنضبط يليق بمحافظة دمياط.

​دور محوري لرجال الأمن

​وفي لفتة تقديرية، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن خالص امتنانه للواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، ولرجال الشرطة المخلصين، مثمنا دورهم المحوري والبارز في تأمين مقار اللجان وصناديق الأسئلة.

وأكد أن الانتشار الأمني وتوفير الأجواء الهادئة كان له بالغ الأثر في ضمان سلامة سير الامتحانات في كافة ربوع المحافظة، مما منح الطلاب والطالبات الطمأنينة اللازمة لأداء اختباراتهم.

​ملحمة وطنية لإنجاح الامتحانات

​واختتم ياسر عماره تصريحاته بالتأكيد على ان تعليم دمياط يعمل كنسيج واحد، وأن تكاتف المعلمين مع رجال الأمن والاجهزة التنفيذية يعكس روح المسئولية والحرص علي مستقبل ابنائنا الطلاب، مشددا على استمرار العمل بذات الكفاءة لتطوير العملية التعليمية في المحافظة.

