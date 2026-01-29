الزراعة تُفعل التحصيل الإلكتروني لصرف الأسمدة المدعمة في 6 محافظات

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهًا رسميًّا إلى وكلاء الوزارة ومديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بشأن البدء في تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني لصرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية.

تطبيق المنظومة بعدد من المحافظات

وشمل التوجيه تطبيق المنظومة بعدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهي: المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، الإسكندرية، والإسماعيلية، اعتبارًا من شهر فبراير 2026، على أن يتم التعميم لاحقًا على باقي المحافظات.

وأكدت الوزارة، في خطابها، ضرورة التزام جميع الجمعيات الزراعية بتفعيل التحصيل الإلكتروني للأسمدة المدعمة، تنفيذًا لتعليمات الدولة ووزارة الزراعة، وبما يضمن إحكام الرقابة، ومنع التلاعب، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم لمستحقيه من المزارعين.

وتضمنت التعليمات عددًا من الضوابط، أبرزها:

قيام المزارع بشحن بطاقة ميزة الخاصة به من خلال فروع البنك الزراعي المصري، أو ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو مكاتب البريد، أو ماكينات الدفع الفوري.

عدم صرف أي أسمدة إلا بعد إتمام عملية التحصيل الإلكتروني بواسطة مسؤول الجمعية وقبل توجيه الصرف.

تنفيذ عمليتي التحصيل والصرف من خلال نفس ماكينة الجمعية الزراعية.

قصر التحصيل الإلكتروني في المرحلة الحالية على الأسمدة المدعمة فقط.

التأكيد على أن بطاقة ميزة شخصية لصاحب الحيازة ولا يجوز تداولها أو الاحتفاظ بها داخل الجمعية.

عدم جواز استخدام البطاقة أو الرقم السري من قبل أي شخص غير صاحبها، مع التأكيد على سرية البيانات.

إلزام مسئول الماكينة بإرسال حافظتي حركات الأسمدة والدفع الإلكتروني يوميًا إلى المنظومة.

عدم السماح باستخدام الشريط الممغنط، والالتزام بإدخال البطاقة داخل الماكينة لإتمام العمليات.

في حال وجود أي عمليات دفع مكررة، يتم الرجوع إلى رقم دعم المزارع المطبوع على الكارت.

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة التنفيذ الدقيق والفوري لكافة التعليمات الواردة بالمنشور، مع اعتبار الموضوع هامًا وعاجلًا، لما له من دور رئيسي في ضبط منظومة صرف الأسمدة وتحقيق الشفافية.

