الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تشارك في الدورة الزراعية الأفروعربية الأولى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط
ads

تشارك كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، في الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى، المقرر إقامتها بجامعة القاهرة خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2026.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي مشاركة الكلية تحت إشراف الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد، عميد الكلية، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، ويضم وفد الكلية 60 مشاركًا، بواقع 52 طالبًا وطالبة في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية (الرياضية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية، الجوالة، والعلمية)، إلى جانب السادة مشرفي رعاية الشباب.

وفي هذا السياق، قام الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد، عميد كلية الزراعة، وبرفقته كل من الدكتورة منى زايد وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة منال مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بمتابعة آخر تجهيزات بعثة الكلية المشاركة، وعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوفد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وخلال اللقاء، حثّ عميد الكلية الطلاب على بذل أقصى جهد ممكن لرفع اسم  كلية الزراعة وجامعة عين شمس، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي يتمتع بها طلاب الكلية، ومؤكدًا أهمية تمثيل الجامعة بصورة مشرفة تعكس مكانتها الأكاديمية ودورها الريادي.

كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور رئيس الجامعة على دعمه والذي أسهم بشكل مباشر في إنجاح تجهيزات المشاركة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمام قيادة الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات العلمية والثقافية على المستويين المحلي والدولي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الزراعة جامعة عين شمس الأنشطة الطلابية الدورة الزراعية الأفرو-عربية جامعة القاهرة قطاع التعليم والطلاب

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بـ آداب عين شمس

فوائد إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

طلاب جامعة عين شمس يزورون معرض معدات وأجهزة الشرطة

افتتاح معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية ومستقبل الإبداع والابتكار

الذكاء الاصطناعي أبرز المجالات، وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون الأكاديمي مع نظيره الجيبوتي

عاشور يبحث مع مديرة مكتب اليونسكو تعظيم دور البحث العلمي في مواجهة تحديات التنمية

حالات ترفض فيها شركات الطيران حمل الحيوانات الأليفة

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية