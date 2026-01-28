جامعة عين شمس تشارك في الدورة الزراعية الأفروعربية الأولى

18 حجم الخط

تشارك كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، في الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى، المقرر إقامتها بجامعة القاهرة خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2026.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي مشاركة الكلية تحت إشراف الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد، عميد الكلية، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، ويضم وفد الكلية 60 مشاركًا، بواقع 52 طالبًا وطالبة في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية (الرياضية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية، الجوالة، والعلمية)، إلى جانب السادة مشرفي رعاية الشباب.

وفي هذا السياق، قام الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد، عميد كلية الزراعة، وبرفقته كل من الدكتورة منى زايد وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة منال مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بمتابعة آخر تجهيزات بعثة الكلية المشاركة، وعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوفد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وخلال اللقاء، حثّ عميد الكلية الطلاب على بذل أقصى جهد ممكن لرفع اسم كلية الزراعة وجامعة عين شمس، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي يتمتع بها طلاب الكلية، ومؤكدًا أهمية تمثيل الجامعة بصورة مشرفة تعكس مكانتها الأكاديمية ودورها الريادي.

كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور رئيس الجامعة على دعمه والذي أسهم بشكل مباشر في إنجاح تجهيزات المشاركة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمام قيادة الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات العلمية والثقافية على المستويين المحلي والدولي.

