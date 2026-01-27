مدير مركز تغير المناخ يكشف سبب العاصفة الترابية وموعد انتهائها

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين تُعد من مظاهر التغيرات المناخية غير المعتادة في فصل الشتاء، مؤكدًا أن استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غير تقليدي.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن مصر لا تزال في قلب فصل الشتاء، وتحديدًا خلال شهر "طوبة" المعروف بكونه الأبرد على مدار العام، إلا أن التغير المناخي أدى إلى تداخل واضح بين الفصول، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نهارًا وانخفاضها بشكل حاد ليلًا، خاصة في الصعيد والدلتا، لافتا إلى أن الطقس المتقلب مستمر عدة أيام.

وأضاف أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة يؤثر على جميع الكائنات الحية، وليس الإنسان فقط، مشيرًا إلى تأثر النباتات والمحاصيل الزراعية والحيوانات بهذا النمط المناخي غير المستقر.

وأشار مدير مركز تغير المناخ إلى أن المحاصيل الأكثر تضررًا من هذه التقلبات هي محاصيل الخضر، وعلى رأسها الفراولة والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والخرشوف، موضحًا أن بعض المحاصيل مثل الفول البلدي تعاني من ظاهرة "تنفيل الأزهار" ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج وخسائر للمزارعين.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا الأربعاء، على سواحل مطروح والعلمين البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والعلمين والإسكندرية وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

