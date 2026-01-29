الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

تشريح السلاحف البحرية لأول مرة، ماذا يحدث بمركز أشتوم الجميل؟

يستعد مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية لتنفيذ أول تدريب متخصص في تشريح السلاحف البحرية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز البحث العلمي وحماية الحياة البحرية على السواحل الليبية.
 

تحديد أسباب نفوق السلاحف البحرية

ويهدف هذا التدريب إلى تحديد أسباب نفوق السلاحف البحرية من خلال التشريح العلمي الدقيق، بالإضافة إلى جمع وإعداد عينات مرجعية تُستخدم في الدراسات البيئية والطبية المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الرصد والتوثيق، ودعم برامج المحافظة على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.
 

ويأتي هذا النشاط ضمن إستراتيجية المركز الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إنقاذ الكائنات البحرية، وتطوير مهارات الكوادر العاملة في التعامل مع حالات النفوق، وتحليل المخاطر البيئية التي تواجه السلاحف البحرية والطيور المائية، مثل التلوث البحري، والاصطدام بالقوارب، والتشابك في شباك الصيد.
 

وأكد القائمون على المركز أن هذا التدريب يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العلمي وخلق قاعدة بيانات مرجعية تساعد الباحثين والجهات المختصة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية لحماية التنوع البيولوجي البحري.
 

مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية

يُذكر أن مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية يُعد من أبرز المراكز المتخصصة في مجال إنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات البحرية، ويواصل تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

