استعدادات الجيزة لاستقبال الشهر المبارك.. إقامة المعرض الرئيسي لـ«أهلًا رمضان» بفيصل وافتتاح 20 معرضًا بالتوازي.. وتجهيز 635 مسجدًا لصلاة التراويح

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي تتغير فيه ملامح الحياة اليومية للمواطنين، وتزداد فيه احتياجات الأسر المصرية، تواصل محافظة الجيزة استعداداتها المكثفة لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتهيئة الأجواء الروحانية داخل المساجد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الاستقرار والراحة خلال الشهر الكريم.



وترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة خطط واستعدادات استقبال شهر رمضان المبارك، ومناقشة جهود توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وفي مستهل الاجتماع، قدَّم محافظ الجيزة التهنئة إلى القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الانتهاء من إقامة المعرض الرئيسي لـ«أهلًا رمضان»

وأكد المحافظ قرب الانتهاء من إقامة المعرض الرئيسي لـ«أهلًا رمضان» بمنطقة فيصل، والمقرر افتتاحه منتصف شهر شعبان الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم بالتوازي افتتاح 20 معرضًا آخر على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف التوسع في إقامة معارض ومنافذ «أهلًا رمضان» وضمان وصول السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة.

وفيما يخص الاستعدادات الدينية، وجّه محافظ الجيزة مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الأحياء والمراكز، برفع كفاءة المساجد ومحيطها، خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والإنارة، مؤكدًا جاهزية المديرية لتجهيز 635 مسجدًا لإقامة صلاة التراويح، بالإضافة إلى 670 ساحة للصلاة مع إمكانية زيادتها وفقًا للاحتياجات.

التواجد الميداني المستمر داخل معارض «أهلًا رمضان»

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عددًا من التكليفات لضمان انتظام تقديم الخدمات خلال شهر رمضان، حيث شدد على مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل معارض «أهلًا رمضان»، لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.



تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات والأسعار المحددة لرغيف الخبز.



وضع خطة عاجلة تتضمن تكثيف ورديات النظافة

وفي إطار تحسين منظومة النظافة، كلّف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بوضع خطة عاجلة تتضمن تكثيف ورديات النظافة قبل وبعد الإفطار، وتفريغ صناديق القمامة أولًا بأول، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لمعدات النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفيما يتعلق بالانضباط بالشارع، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع إشغالات المقاهي والمحال، ومنع التعديات على الطرق، مع السماح بإقامة شوادر بيع مستلزمات شهر رمضان بعد الحصول على التصاريح اللازمة وفي الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

كما ناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال شهر رمضان، من خلال نشر الأكمنة واللجان المرورية على المحاور الرئيسية والنقاط ذات الكثافات المرورية، بما يضمن تحقيق الانسياب المروري المطلوب.

