أخبار مصر: قرارات صارمة من كاف ضد المغرب والسنغال، حريق هائل بمنشية ناصر، قفزة تاريجية للذهب، ميلان يصدم إمام عاشور

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي “كاف”، عقوبات نهائي كأس أمم أفريقيا، بين المغرب والسنغال، التي جمعت المنتخبين، ضمن مباريات المباراة النهائية للبطولة.

اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو لحظة نشوب حريق هائل في 4 منازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

أجندة فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، وسط إقبال جماهيري لافت ومشاركة دولية واسعة، مما يعزز مكانة المعرض كأبرز حدث ثقافي في المنطقة العربية.

ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى لم يبلغه من قبل ووصل إلى 5511.79 دولار للأوقية اليوم الخميس.

بعد انبهاره بأظافرها، دونالد ترامب يمنح نيكي ميناج البطاقة الذهبية (صور)

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البطاقة الذهبية، لمغنية الراب نيكي ميناج، والتي بموجبها تحصل نيكي على الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

رد صادم من ميلان الإيطالي على أنباء التفاوض مع إمام عاشور (فيديو)

حسم المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن التقارير التي تحدثت عن رغبة النادي في التعاقد مع إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

10 سفن حربية وطائرات تجسس وحرب إلكترونية، حجم الحشد العسكري الأمريكي لضرب إيران

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بوجود "أسطول ضخم" من السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر مع إيران، تدفق المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بما في ذلك طائرة متخصصة في جمع الاستخبارات الإلكترونية، التي يُتوقع أن تكون حاسمة في مواجهة سيناريوهات متعددة، إضافة إلى عدة مدمرات.

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل “السلوم، مطروح، العلمين، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الاسكندرية”.

لا يليق بالرئيس، أول انتقاد علني لـ ميلانيا ترامب على تصرفات زوجها

ذكرت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، أن رقصات زوجها تكون غير مناسبة أحيانًا.

منتخب مصر لليد وأستون فيلا بالدوري الأوروبي، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والدوري الأوروبي.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي في النيجر (فيديو)

أفادت مصادر وشهود بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار متواصل، فجر اليوم الخميس، بالقرب من "مطار نيامي الدولي" في النيجر.

كرة اليد، مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد من المباريات القوية في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًّا في رواندا بمشاركة 16 منتخبًا.

رودريجيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا

أعلن وزير الدفاع في فنزويلا، فلاديمير بادرينو لوبيز، الأربعاء، أن ديلسي رودريجيز، الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ستتلقى الشرَفَ العسكري الذي يخولها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.