الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، تقام اليوم عدد من المباريات القوية في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًّا في رواندا بمشاركة 16 منتخبًا.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في أمم أفريقيا لكرة اليد

زامبيا × أوغندا - 10 صباحًا

نيجيريا × غينيا - 11:30 صباحًا | أون سبورت 1

كينيا × بنين - 12 ظهرًا

رواندا × الجابون - 2 ظهرًا

أنجولا × المغرب - 2 ظهرًا | أون سبورت 1

الكاميرون × الكونغو برازفيل - 4 عصرًا

مصر × كاب فيردي (نصف النهائي) - 4:30 عصرًا | أون سبورت 2

الجزائر × تونس (نصف النهائي) - 7 مساءً

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:
مصر (36) - (25) الجابون
مصر (41) - (28) أنجولا
مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:
مصر (42) - (28) الجزائر
مصر (48) - (22) نيجيريا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد زامبيا الجابون أنجولا المغرب مصر

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في نصف نهائي أمم أفريقيا

كرة اليد، تأهل مصر والجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خريطة ندوات جناح الأزهر الشريف اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عضو بـ"قومي حقوق الإنسان" يكشف مواصفات طلبات الإحاطة الفاعلة لإجبار الحكومة على الرد

كرة اليد، مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية