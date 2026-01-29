كرة اليد، مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كرة اليد، تقام اليوم عدد من المباريات القوية في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًّا في رواندا بمشاركة 16 منتخبًا.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في أمم أفريقيا لكرة اليد

زامبيا × أوغندا - 10 صباحًا

نيجيريا × غينيا - 11:30 صباحًا | أون سبورت 1

كينيا × بنين - 12 ظهرًا

رواندا × الجابون - 2 ظهرًا

أنجولا × المغرب - 2 ظهرًا | أون سبورت 1

الكاميرون × الكونغو برازفيل - 4 عصرًا

مصر × كاب فيردي (نصف النهائي) - 4:30 عصرًا | أون سبورت 2

الجزائر × تونس (نصف النهائي) - 7 مساءً

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر (48) - (22) نيجيريا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

